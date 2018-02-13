В конкурсные комиссии ГБР выбрали 4 представителей общественности

В конкурсные комиссии ГБР выбрали представителей общественности

В состав конкурсных комиссий Государственного бюро расследований предложено включить представителей четырех общественных объединений.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.



Указывается, что Комитет по отбору представителей общественных объединений предложил такие кандидатуры Директору ГБР Роману Трубе:

Александр Леменов (Общественная организация "Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов");

Петр Варишко (Общественная организация "Общественный люстрационный комитет");

Максим Болдин (Общественная организация "Центр правового анализа и исследования политических рисков");



Тарас Бойко (Общественная организация "Центр политико-правовых реформ").

Отмечается, что всего 20 организаций прислали свои документы, а указанные кандидатуры членами комитета были поддержаны единогласно.

Напомним, что согласно "Порядку проведения конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований" в состав конкурсных комиссий ГБР могут входить представители общественных объединений и / или Совета общественного контроля.

Персональный состав конкурсных комиссий утверждает директор ГБР.

Асоциация адвокатов Украины выдвинула от общественности в состав конкурсной комиссии адвоката Алексея Шевчука.

Однако, как рассказал УП сам Шевчук, от ДБР приглашение не поступило.

"И нас не пригласили на собеседование", - добавил он.

В ГБР УП отметили, что адвокаты не является общественным Объединение, а потому они не могли претендовать на эту должность.

"На собеседование не приглашали никого из ОО", - добавили в ГБР.

Позднее в ГБР уточнили, что представитель ОО Ассоциация адвокатов Украины Шевчук таки был допущен к конкурсу, но не прошел рейтинговое голосование.

Также в ГБР уточнили, что не была допущена к конкурсу Национальная ассоциация адвокатов Украины и некоторые благотворительные организации, поскольку они не являются общественными организациями.

Согласно "Порядку проведения конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований" в состав конкурсных комиссий ГБР могут входить представители общественных объединений и / или Совета общественного контроля. Персональный состав конкурсных комиссий утверждает директор ГБР.

Одним из требований к претендентам является осуществление уставной деятельности, связанной с правоохранительной и / или правозащитной сферами за период не менее 24 месяцев до дня подачи заявления.

Ранее Шевчук уже был замечен в конфликте с активистами РПР. Соучредитель компании "Шевчук и Партнеры" Дарья Козий указана руководителем ООО "Реанимационный пакет реформ". Это ООО зарегистрировано 19 января 2018. При этом с 2014 года в Украине существует одноименная неформальная коалиция, которая объединяет ведущие общественные организации и экспертов Украины в сфере продвижения реформ.

Недавно созданная ООО "Реанимационный пакет реформ" на бланке с логотипом коалиции Реанимационный Пакет Реформ выдала документ, который использовали юристы адвокатской компании "Барристерс" для подачи предложения на тендер ГП "Энергорынок".

Как известно, 16 ноября комиссия по избранию руководства ГБР выбрала директором Государственного бюро расследований Романа Трубу, а его заместителями – прокурора Ольгу Варченко и заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.

22 ноября президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР.

Государственное бюро расследований призвано расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и чиновниками – за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро.



ГБР должно перебрать на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.



Пока есть коллизия с тем, кто будет открывать новые дела, пока ГБР начинает деятельность.

Министерство юстиции обратилось в Администрацию президента с письмом о проведении люстрационной проверки Романа Трубы, поскольку он такую проверку не проходил.

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Подробнее о работе руководства ГБР читайте: "Между независимостью и политиками. Начнет ли Госбюро расследований сажать чиновников?"