Труханову на роботу принесли підозру

НАБУ доставила в мерію Одеси повідомлення про підозру меру міста Геннадію Труханову та чотирьом його підлеглим.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовників, підозра стосується "справи Краяна".

Сам Труханов після півторамісячної відпустки перебуває у відрядженні в Чехії.

За інформацією одеського видання Думская.net, підозри також принесли фігурантам "справи краю" - заступнику Труханова Павлу Вугельману, директору департаменту комунальної власності Олексію Спектору, голові комісії міськради з питань комунальної власності Василю Шкрябаю і ще одному чиновнику мерії, ім'я якого поки невідомо.

Всі вони зараз перебувають за межами України.

Такі ж документи детективи занесли по будинках і квартирах зазначених громадян.

Як відомо, 8 лютого одеському міському голові продовжили неоплачувану відпустку до 11 лютого.

У цілому Труханов відсутній в Одесі з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустка.



Спочатку мер планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін. Із Греції він полетів до швейцарського Давосу, де мав перебувати до 28 січня.



Відсутність Труханова пов'язують із активізацією роботи Національного антикорупційного бюро у "справі Краяна".

23 жовтня 2017 року співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири Труханова два опечатаних пакети з документами.

Труханов фігурує у справах щодо: 1) підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) купівля приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

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