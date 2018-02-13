Труханову на работу принесли подозрение

НАБУ доставила в мэрию Одессы сообщение о подозрении мэру города Геннадию Труханову и четырем его подчиненным.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах.

По информации собеседников, подозрение касается "дела Краяна".

Сам Труханов после полуторамесячного отпуска находится в командировке в Чехии.

По информации одесского издания Думская.net, подозрения также принесли фигурантам "дела Краяна" – заместителю Труханова Павлу Вугельману, директору департамента коммунальной собственности Алексею Спектору, председателю комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василию Шкрябаю и еще одному чиновнику мэрии, имя которого пока неизвестно.

8 февраля одесскому городскому голове продлили неоплачиваемый отпуск до 11 февраля.

В целом Труханов отсутствует в Одессе с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск.

Сначала мэр планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отпуск до 21-го, а потом неожиданно оформил себе командировку в Афины. Из Греции он полетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января.

Отсутствие Труханова связывают с активизацией работы Национального антикоррупционного бюро по "делу Краяна".

23 октября 2017 сотрудники НАБУ вместе с вооруженными силовиками вынесли из квартиры Труханова два опечатанных пакета с документами.

Труханов фигурирует в делах относительно: 1) подписание мирового соглашения с Борисом Кауфманом и Александром Грановским по Одесскому аэропорту; 2) покупка помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти; 3) присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

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