В НАБУ подтвердили сообщение Труханову о подозрении

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Одесскому городскому голове Геннадию Труханову о подозрении в совершении уголовного преступления.

Об этом говорится в сообщении НАБУ на официальном сайте ведомства.

"Сообщение о подозрении осуществлено по поручению руководителя САП Назара Холодницкого, который и подписал указанный процессуальный документ. Также о подозрении сообщено еще трем чиновникам мэрии города заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета", - сообщают в НАБУ.

Отмечается, что процессуальное действие поступило в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины, поскольку место нахождения указанных лиц пока не установлено.

Подозрения вручили в рамках расследования уголовного производстве по факту завладения средствами местного бюджета Одессы.

"Сейчас принимаются необходимые меры для установления места пребывания подозреваемых и, в случае их отсутствия, будет решаться вопрос об объявлении их в розыск", - рассказали в НАБУ.

Кроме того, во время проведения следственных действий в том же уголовном производстве задержали еще трех человек - одно должностное лицо мэрии Одессы и двух физических лиц-руководителей компании.

"Еще одному лицу - оценщику - сообщено о подозрении в совершении преступления по ч 5 ст.191, ст. 365-2 УК Украины", - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что детективы получили постановления о проведении обысков в упомянутых должностных лиц еще 18-19 декабря 2017 года.

"Однако уже 19-20 декабря 2017 трое должностных лиц мэрии выехали за границу и с тех пор под разными предлогами не возвращались, вероятно, с целью сокрытия от следствия. В начале января 2018 года за границу выехал и председатель постоянной комиссии горсовета", - пояснили в НАБУ.

В НАБУ считают, что все вышеупомянутые лица причастны к схеме нанесения ущерба местному бюджету Одессы.

"Так, в сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП Завод "Краян", за 185 млн. грн. у частной структуры, которая вначале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн ", - сообщают в ведомстве.

Полученные от городских властей деньги, фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО.

Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что предотвратили это и добились наложения ареста на счета частной компании-продавца здания.

В НАБУ говорят, что с тех пор совершаются попытки снятия ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года.

"В октябре-декабре 2017 года один из действующих депутатов Одесского областного совета, который, по версии следствия, является бенефициаром компании-продавца упомянутого здания, вместе с еще одним лицом предложили сотруднику Национального бюро неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов в обмен на снятие ареста со счетов компании ", - сообщили в НАБУ.

Генпрокуратура сообщила депутату и его сообщнику 12 января 2018 года о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса ( "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

Как известно, 8 февраля одесскому городскому голове продлили неоплачиваемый отпуск до 11 февраля.

В целом Труханов отсутствует в Одессе с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск.

Сначала мэр планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отпуск до 21-го, а потом неожиданно оформил себе командировку в Афины. Из Греции он полетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января.

Отсутствие Труханова связывают с активизацией работы Национального антикоррупционного бюро по "делу Краяна".

23 октября 2017 сотрудники НАБУ вместе с вооруженными силовиками вынесли из квартиры Труханова два опечатанных пакета с документами.

Труханов фигурирует в делах относительно: 1) подписание мирового соглашения с Борисом Кауфманом и Александром Грановским по Одесскому аэропорту; 2) покупка помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти; 3) присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

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