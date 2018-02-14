Поліція також розслідує масштабну корупцію в Одеській міськраді

Слідчі поліції отримали дозвіл на вилучення договору Управління дорожнього господарства Одеської міськради, укладеного в липні 2017 року з приватною фірмою "Ростдорстрой" на суму 92,9 мільйона гривень.

Про це йдеться в ухвалі Малиновського районного суду Одеси від 17 січня, про що повідомив проект "Марлін".

За договором підрядник мав завершити ремонтні роботи тротуарів вулиці Рішильєвської.

Однак, як встановило слідство, ТОВ "Ростдорстрой" закупило будівельні матеріали на суму, яка в 10 разів перевищує їх середню ринкову вартість.

За даними порталу "Ні корупції!", "Ростдорстрой" також проходить по кримінальній справі НАБУ, в рамках якої також розслідується розтрата коштів на ремонті доріг в Одесі тільки в 2015-16 роках.

Як відомо, 13 лютого у НАБУ підтвердили, що повідомили про підозру меру Одеси Геннадію Труханову і 3 посадовцям мерії Одеси.

14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль" і вручили підозру.

Також у "Борисполі" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Труханов був відсутній в Одесі понад 1,5 місяці – з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустка.

Це пов'язували із активізацією роботи НАБУ у "справі Краяна".

23 жовтня 2017 року співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири Труханова два опечатаних пакети з документами.

Труханов фігурує у справах щодо: 1) підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) купівлі приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

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