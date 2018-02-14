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Пономарьов вважає, що Україна могла уникнути анексії і війни

Середа, 14 лютого 2018, 12:15

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов вважає, що нинішня українська влада не погоджувалися на здачу Криму, але Україна могла уникнути анексії та війни.

Про це він сказав, даючи свідчення в Оболонському райсуді Києва, який слухає справу екс-президента України Віктора Януковича про державну зраду.

Пономарьов підтвердив, що скасування Верховною Радою так званого мовного "закону Ківалова" в Держдумі РФ "сприймалося як пряма загроза" і "дуже нервово".

Він зізнався: "Я теж вважаю, що всі люди повинні говорити своєю мовою – і ми прагнемо захищати російськомовних у будь-якій країні, поважаючи права цієї країни".

Пономарьов не погодився, що розмова двох спікерів Сергія Наришкіна та Олександра Турчинова свідчить про те, що "здача Криму" була ними погоджена.

"Наришкін ніколи не був людиною, уповноваженою приймати рішення та узгоджувати міжурядові кроки з іншою країною. Це могло прийматися лише на рівні перших осіб", – заявив свідок.

"Моя точка зору і те, що я чув неодноразово від представників Адміністрації президента РФ, що Україна надто слабка і не буде боротися за свої інтереси", – сказав Пономарьов.

За його словами, "вони боялися того, що Україна буде чинити опір анексії Криму, боялися, що Збройні сил України в Криму відкриватимуть вогонь, але цього не відбувалося".

"Наскільки я знаю, там не лише Турчинов, а й багато інших членів РНБО виступали проти збройного опору, тим самим забезпечивши анексію півострова", – зазначив Пономарьов.

"Якби тоді чинився опір, то ні анексії Криму, ні подальшої війни на Донбасі не сталося б. Але це моя особиста оцінка, яка випливає зі спілкування з людьми, які безпосередньо цією анексією займалися", – вважає він.

На запитання, чи були домовленості про здачу Криму між Україною та РФ, Пономарьов відповів: "Упевнений, що ні".

"Природа відносин із новою владою була принципово іншою. Це примітивно: міркувати в тому ключі, що ми занесемо грошей – ви приймете відповідне рішення", – пояснив він і додав, що раніше РФ домагалася лояльності економічними вигодами.

На запитання, чому Україна не пручалася в лютому і березні 2014 року переміщенню військових частин і захопленню будівель у Криму, свідок сказав: "Окремі товариші не розуміли, що відбувається, а окремі працювали в інтересах Російської Федерації".

На прохання уточнити, хто діяв в інтересах Росії, екс-депутат Держдуми відповів: "Ряд військових, які перейшли на бік РФ".

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Адвокат Януковича нагадав, що на допиті у слідчого Пономарьов говорив, що спершу плану анексії у РФ не було. І запитав, чи не змінили плани Кремля "розмови Турчинова і Наришкіна, Парубія і Жириновського", якісь ще дії Києва.

Пономарьов припустив, що анексія була емоційним рішенням Володимира Путіна.

Як відомо, Ілля Пономарьов був депутатом Держдуми РФ до 10 червня 2016 року, хоча ще в червні 2014 року виїхав із Росії до США. Він отримав посвідку на проживання в Україні 24 червня 2016 року. Пономарьов був єдиним російським депутатом, який голосував проти "приєднання" Криму до РФ у березні 2014 року.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: анексіяКримРосіясправа про держзрадуТурчинов
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