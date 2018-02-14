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Горбатюк: Видворення Саакашвілі шкодить слідству щодо Майдану

Середа, 14 лютого 2018, 12:52

Видворення екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі з України шкодить розслідуванню розстрілів на Майдані.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Чи було видворення Саакашвілі якось пов'язано з допитом - мені невідомо, але те, що його відсутність в Україні і, як наслідок, відсутність на судовому засіданні, шкодить розслідування, - це факт", - сказав він.

Горбатюк розповів, що "показання Саакашвілі важливі, прокуратура була зацікавлена ​​в них".

"Ми раніше допитували його як свідка у рамках розслідування фактової справи щодо подій на Майдані. За даними, які були викладені в документальному фільмі італійського телеканалу про так званих грузинських снайперів на Майдані, він дав свої пояснення. Вони дійсно виглядають логічно, і, на мою думку, спростовують дані, що містяться в фільмі. Тому, звичайно, показання були важливі, і для прокуратури неявка Саакашвілі в суд - це недобре", - розповів він.

"Зверніть увагу, що інформація про майбутній допиті була публічною. Ті, хто приймав рішення про видворення, не могли не знати про допит і повинні були врахувати це. Не знаю, що б сталося, якби почекали день-два", - додав Горбатюк.

За його словами "ці люди (снайпери – ред.) на нього посилаються, - вони надають документи, які Саакашвілі міг би і прокоментувати в суді, у відкритому процесі".

Як відомо, екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі 9 січня 2018 року давав прокуратурі свідчення щодо розстрілів на Майдані у Києві на початку 2014 року.

"Я провів дві години на допиті в прокуратурі, у справі розстрілів на Майдані, у зв'язку з "фактами", наведеними в передачі на італійському каналі друга Путіна Берлусконі, про те, що я наказав "грузинським снайперам" розстрілювати людей", – написав Саакашвілі.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заперечив, що на Майдані у 2014 році могли працювати снайпери, найняті Міхеілом Саакашвілі.  

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Теми: СаакашвіліМайдансуд
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