Зворотній прорив. Як Саакашвілі вислали з України

"Пацани, ви чого?"

"Лежати! Руки! Руки, с..ка, я сказав! Обличчя в підлогу".

Такий "діалог" кількох охоронців Міхеіла Саакашвілі та спецназівців Держприкордонслужби перервав спокійний обід відвідувачів київського ресторану "Сулугуні".

Цей заклад розташований у центрі столиці на Музейному провулку, якраз неподалік від офісу "Руху нових сил".

Цей же заклад грузинської кухні став останнім, в якому Саакашвілі довелось побувати в Україні. Затриманий близько 15 години в "Сулугуні", уже за три години Міхо проходив прикордонне оформлення у варшавському аеропорту Шопена.

Київська влада вислала Саакашвілі до Польщі, звідки він тріумфально прорвався в Україну 10 вересня 2017 року.

7 секунд до кінця

У момент, коли спецпризначенці увірвались у ресторан, за столиком на другому поверсі сидів лідер РНС Міхеіл Саакашвілі.

Він саме обідав зі своїми соратниками. За одним столом з Міхо сиділи його помічниця Тетяна Баграновська, соратник по партії Володимир Федорін та політтехнолог Сергій Гайдай, який уже тривалий час працює з Саакашвілі.

Обід був напівробочий. Серед іншого обговорювали і дивну ситуацію із "затриманням Саакашвілі" у минулу п'ятницю. 9 лютого під елітний готель Fairmont на Подолі приїхало півтора десятки спецпризначенців, але не змігши потрапити до будівлі, розвернулись і поїхали.

Поки на другому поверсі "Сулугуні" Саакашвілі з соратниками обговорював фейкове затримання, на першому поверсі почалося справжнє.

Два десятки спецпризначенців стрімко влетіли в залу ресторану. За кілька секунд з криками і густим матом вони "заламали" охоронців Міхо, які чекали внизу.

Одночасно по всіх сходах на другий поверх групами забігло 7-8 спецпризначенців. Вони вихопили Саакашвілі з товариства і доволі брутально потягли у білий мікроавтобус надворі. Як тільки дверцята зачинились за Міхо, авто різко рушило з місця і поїхало в невідомому напрямку.

Усе відбулося настільки стрімко, що соратники екс-губернатора не змогли нічого зробити. Хіба лише помічниця Саакашвілі Тетяна встигла зняти коротку восьмисекундну пряму трансляцію на його сторінку у Facebook.

"Все було банально. Забігли люди в масках з написами на куртках "Державна прикордонна служба", поклали охорону на підлогу, почали вимахувати зброєю в ресторані. Ніяких передбачених законом дій не відбулось: прав не зачитували, причину затримання не пояснили, адвокатів не допустили. Все, як у нас в країні завжди брутально", – розповів УП один із учасників останнього обіду Саакашвілі в Україні Сергій Гайдай.

"На Варшаву!"

Одразу після затримання Саакашвілі його соратники забили на сполох.

"Це – викрадення громадянина України бандитами з метою позбутися політичного опонента! Саакашвілі викрали невідомі без пізнавальних знаків та вивезли у невідомому напрямку!", – йшлося у заяві "Руху нових сил".

У ній же прихильників Міхо закликали "формувати блокпости" в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни", перекривати траси виїзду з Києва та перевіряти тоновані мікроавтобуси.

Дві групи соратників Саакашвілі одразу ж виїхали в згадані київські аеропорти, аби завадити депортації свого лідера.

У керівництві правоохоронних органів УП неофіційно заявили, що Міхо затримали не просто так.

"Зараз його депортуватимуть в Європу. Всі суди уже пройшли. Як тільки він програв у суді, то служби отримали право депортувати. Держава і так була надто ліберальна щодо порушника кордону", – заявив співрозмовник УП.

Раніше, в інтерв'ю ТСН генпрокурор Юрій Луценко розповідав, що у Саакашвілі є вибір: поїхати у Грузію у тюрму, добровільно виїхати у Нідерланди до сім'ї чи бути висланим у Польщу, звідки він незаконно виїхав.

Уся логіка дій влади у справі Саакашвілі ще від осені минулого року підказувала, що у Грузію його не відправлять, хай навіть Тбілісі уже неодноразово по це звертався. На добровільний виїзд події у "Сулугуні" теж не були схожі.

Отже майбутні події мали розвиватись за "варшавським сценарієм". Так і сталось.

Найбільший десант прихильників Саакашвілі приїхав до аеропорту "Борисполя". Саме звідти о 17.55 мав вилітати рейсовий пасажирський літак на Варшаву.

От тільки українські силовики виявились хитрішими. Поки соратники Саакашвілі на чолі з Сакварелідзе тільки їхали в аеропорт, їхній лідер уже летів на Варшаву маленьким чартерним літаком.

Близько 17.45, коли у "Борисполі" тривала посадка на рейс до польської столиці, борт із Саакашвілі уже заходив на посадку у варшавському аеропорту Шопена.

(Не)депортація

"Це не депортація. Це – реадмісія. Порушив кордон, програв у суді, тож держава, за угодою з ЄС, застосовує реадмісію у країну, з якої він прибув. Вже жорстко по закону", – неофіційно пояснив УП позицію влади співрозмовник в керівництві МВС.

Саакашвілі і справді не знайшов підтримки в українських судах. Одразу після свого "прориву" у нього розпочались суди з Міграційною службою і президентом Петром Порошенком.

Міхо вимагав скасувати указ про позбавлення громадянства, а коли це не вдалось, то попросив в України "додатково захисту". Але ДМС йому відмовила. Змусити службу надати йому статус біженця через суд Саакашвілі також не зміг. Останнє рішення у цій справі ухвалив 5 лютого Київський апеляційний адмінсуд, відмовивши Міхо у притулку.

Після цього Прикордонна служба отримала формальні підстави вислати Саакашвілі з України. Якими і скористалась 12 лютого.

"Ми зробили все законно. За рішенням судів. І поляки Міхо прийняли на основі цих рішень. Тепер він назад не прорветься, бо є заборона на перетин кордону ЄС. Тепер доведеться і через поляків прориватись", – переконував співрозмовник УП в керівництві правоохоронних органів.

Польські прикордонники підтвердили, що прийняли Саакашвілі за процедурою реадмісії "як чоловіка громадянки ЄС".

У команді Саакашвілі теж заявили, що це не депортації, а викрадення. Прихильники Міхо навіть пішли невеликим маршем до АП. Але сам викрадений дуже швидко знайшовся у Варшаві.

Після оформлення всіх процедур Саакашвілі зв'язався з Давидом Сакварелідзе, який на телефоні в режимі гучного зв'язку дав Міхо поговорити з пресою.

Саакашвілі розповів, що його зв'язали, кинули в літак і вивезли з України.

"Але мені здається, що нам треба на це реагувати спокійно. Нам треба реагувати на їх слабкість силою духу. На їх розводки треба реагувати правдою. Вони брешуть. Це дрібний, переляканий, дешевий разводчик Порошенко. Це не президент. Це навіть не чоловік. Це просто підлий барига, який хоче зруйнувати Україну", – лунав зі слухавки голос Саакашвілі.

Голос впевнений, трохи стомлений і далекий. У всіх розуміннях цього слова.

Роман Романюк, УП