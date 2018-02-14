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Лише двоє зі списку захисту Януковича є свідками – прокурор

Середа, 14 лютого 2018, 13:25

Звинувачення у справі Віктора Януковича про державну зраду вважає, вважає, що з заявлених захистом екс-президента свідків для подальшого заслуховування лише двоє можуть говорити по суті справи.

Про це прокурор Військової прокуратури Руслан Кравченко сказав журналістам після засідання Оболонського райсуду Києва, який частково задовольнив клопотання захисту про свідків.

"Свідками можуть бути лише дві особи, решта не є свідками в цьому кримінальному провадженні", – сказав Кравченко.

"Це пілот гелікоптера, який летів разом із Януковичем, та працівник "Аероруху", який, на думку захисту, отримав вказівку повернути літальний транспорт до Харкова", – уточнив він.

По інших свідках захист не розкрив стороні звинувачення суть свідчень, але Кравенчко впевнений: "Всі інші особи є свідками інших подій, а не тих, які досліджуються в цьому провадженні".

Зі 138 заявлених захистом свідків суд задовольнив 16 осіб, уточнив прокурор Військової прокуратури.

Він наголосив, що суд задовольнив вимогу про особисту присутність свідків у залі – і прокуратура наполягатиме на цьому.

У свою чергу, адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив журналістам, що прокуратура зробила все, щоб не допустити до участі в суді понад 100 свідків – зокрема, кримчан.

"З понад 160 свідків захисту суд задовольнив лише 16 осіб. Зі сторони ГПУ було задоволено й уже заслухано 44 особи", – сказав він і заявив, що суду поставлено згори "завдання" не допустити до розгляду свідчень про істинних винуватців подій.

Олена Рощенко, УП
Теми: справа про держзрадуЯнукович
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