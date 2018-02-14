Мінськ каже про готовність направити миротворців на Донбас

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Середа, 14 лютого 2018, 15:02

Білорусь може направити своїх миротворців на Донбас при виконанні низки умов, зокрема - за згодою РБ ООН і України.

Про це заявив міністр оборони Білорусі Андрій Равков на прес-конференції в середу в Мінську, інформує "Інтерфакс".

"Необхідно обов'язкове виконання певних умов. А саме, рішення РБ ООН, згода країни, куди направляються миротворці, і країни, яка направляє миротворців", – сказав Равков.

За словами міністра, при виконанні цих умов, влада Білорусі "готова виконати свої завдання".

Глава військового відомства додав, що в Збройних силах Білорусі є миротворча рота у складі 100 осіб, при цьому 50 осіб – це постійний склад і 50 осіб – змінний склад.

"Це підрозділ готовий виконувати завдання в будь-якій точці світу", – сказав Равков.

Як повідомлялося, в звіті, який склав колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен для Мюнхенської конференції з безпеки, йдеться про те, що Донбасу потрібні 20 тисяч миротворців.

У документі говориться, що ООН має розглянути розгортання контингенту в 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.

"Для операції необхідно залучити ряд європейських країн, таких як Швеція, країн, які мають досвід миротворчих операцій, таких як Бразилія, і країн, яким довіряє Росія, таких як Білорусь", - заявив співавтор звіту і експерт по ООН Колумбійського університету Річад Гован.

Деякі дипломати і експерти називали цифру 50 тисяч осіб, проте, на думку Гована, ця цифра є нереалістичною, і Москва буде проти такого великого контингенту.

Як відомо, Росія наполягає, що формат миротворчої місії потрібно узгоджувати з терористами ОРДЛО.

Україна наголошує, що присутність росіян як країни агресора в миротворчій місії є неможливою.

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер також переконаний, що росіяни не можуть брати участь в миротворчій місії на Донбасі.

Теми: миротворці Донбас Білорусь
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