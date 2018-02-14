Прокуратура просит для Труханова ареста или 50 млн залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.



Об этом рассказал журналистам в среду руководитель САП Назар Холодницкий.



"Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога 50 млн грн. для одесского городского головы, 30 млн грн - для его заместителя и 10 миллионгов - для каждого из других участников указанной схемы. Всего объявлено 8 подозрений", – сказал он.

"Из них 5 человек - это служебные и должностные лица Одесского городского совета, двое руководителей и учредителей частных предприятий, которые были задействованы, по мнению следствия, в указанной схеме и оценщик, который делал оценку указанных помещений", - добавил он.

На уточняющий вопрос журналистов, Холодницкий отметил, что из восьми человек, которым объявлено подозрение, шестеро - задержаны, еще двое - в розыске.



По словам Холодницкого, дела будут слушаться, скорее всего, в Соломенском районном суде Киева.



"Надеюсь, что это будет сегодня, поскольку по одесскому городскому голове уже ходатайство доставлено в суд. Ждем распределения на конкретного судью и надеемся также успеть доставить ходатайство по его заместителю", - отметил руководитель САП.



Как известно, 13 февраля в НАБУ официально подтвердили факт сообщения о подозрении мэру Одессы Труханову и 3 должностным лицам мэрии Одессы.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь" и вручили подозрение. Также в "Борисполе" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Труханов отсутствует в Одессе более 1,5 месяца – с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск.

Это связывали с активизацией работы НАБУ по делу о покупке помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти.

По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы - 185 миллионов гривен.

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