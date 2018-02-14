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Сенцов впервые позвонил родственникам из колонии на Ямале

Среда, 14 февраля 2018, 16:30

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, сделал первый звонок со своего нового места заключения - колонии в г. Лабытнанги.

Об этом на своей странице в Facebook написала его двоюродная сестра Наталья Каплан.

"Впервые из Лабытнанги позвонил Олег. Говорит, что передача и деньги на счет пока не нужны. По-прежнему отказывается от свиданий. Сказал: "Я жду другого". Честно ему ответила, что пока ступор полный. Кивает на обмен пленными", - написала она.

"Я снова пыталась ему объяснить, что политзаключенные отделены от пленных и его этот процесс не касается. Кажется, он этого до сих пор не понимает. Очень тяжелый звонок получился, хотя связь длилась всего три минуты", - добавила Каплан.

Как стало известно 13 октября, Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.

Украинская правда
Темы: РосcияСенцов
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