Киев готов к компромиссам для скорейшего обмена с ОРДЛО
Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе выразила готовность к компромиссам для скорейшего обмена удерживаемыми лицами.
Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, бывшего президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам встречи в Минске.
"Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой", - пишет Олифер.
Также украинская сторона призвала РФ пересмотреть свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создания с участием Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, к работе которого будут приглашать представителей ОРДЛО.
Пока Россия отказывается участвовать в этой работе.