Киев готов к компромиссам для скорейшего обмена с ОРДЛО

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе выразила готовность к компромиссам для скорейшего обмена удерживаемыми лицами.



Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, бывшего президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам встречи в Минске.

"Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой", - пишет Олифер.

Также украинская сторона призвала РФ пересмотреть свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создания с участием Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, к работе которого будут приглашать представителей ОРДЛО.

Пока Россия отказывается участвовать в этой работе.