Киев готов к компромиссам для скорейшего обмена с ОРДЛО

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе выразила готовность к компромиссам для скорейшего обмена удерживаемыми лицами.



Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, бывшего президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам встречи в Минске.

"Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой", - пишет Олифер.

Также украинская сторона призвала РФ пересмотреть свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создания с участием Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, к работе которого будут приглашать представителей ОРДЛО.

Пока Россия отказывается участвовать в этой работе.

Как сообщалось, участник переговоров в Минске, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук в интервью российской "Новой газете" заявил, что представители Украины и России ведут переговоры об обмене и возвращении на родину арестованных и заключенных в РФ украинцев.

"Мы провели обмен в формате "306 на 74", затем обменяли Надежду Козлову на Романа Савкова, ведем переговоры по поводу новых обменов", - сказал он.