Киев готов к компромиссам для скорейшего обмена с ОРДЛО

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Среда, 14 февраля 2018, 17:56

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе выразила готовность к компромиссам для скорейшего обмена удерживаемыми лицами.

Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, бывшего президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам встречи в Минске.

"Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой", - пишет Олифер.

Также украинская сторона призвала РФ пересмотреть свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создания с участием Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, к работе которого будут приглашать представителей ОРДЛО.

Пока Россия отказывается участвовать в этой работе.

Украинская правда
Темы: заложники ОРДЛО Минские соглашения
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