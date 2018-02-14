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В окупованому Криму "прокурор" просить 7 років колонії для Захтея

Середа, 14 лютого 2018, 21:37

В окупованому Криму на засіданні суду прокурор Світлана Удінська попросила для фігуранта у справі "українського диверсанта" Андрія Захтея сім років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Підконтрольний Росії "Верховний суд" збирається оголосити вирок фігуранту Андрію Захтею у п’ятницю, 16 лютого.

Засідання щодо нього проходять в закритому режимі і в особливому порядку.

Захтея звинувачують у "підготовці диверсії", "незаконному обороті зброї або боєприпасів", "придбанні і збуті офіційних документів і державних нагород" і "підробці, виготовленні або збуті підроблених документів".

Як відомо, 10 серпня 2016 ФСБ оголосила про запобігання терактам на території півострова.

Спроби так званих "українських диверсантів" прорватися на територію півострова, під час запобігання яких загинули російські військовослужбовець і прикордонник, що сталися за повідомленням ФСБ, в ніч на 7 і 8 серпня 2016 року.

ФСБ повідомила про затримання у справі кількох осіб, серед яких був Захтей, який працював в Криму таксистом.

У січні 2017 року Московський міський суд визнав законним продовження арешту Андрія Захтея, якого звинувачують у підготовці терактів у анексованому Криму.

У лютому 2017 року російське слідство перевело Захтея з московського СІЗО "Лефортово" в Крим.

Він неодноразово писав заяви про тортури з боку співробітників ФСБ.

Зокрема, співробітники ФСБ стягували наручниками його зап'ястя (шрами були зафіксовані лікарями сімферопольського СІЗО) і били чоловіка струмом, пристібаючи клеми до ніг, сідниць і геніталій.

Повідомлялося, що його змушували дати свідчення, на які він не погоджувавсяОднак пізніше Захтей надав зізнання, які від нього вимагали.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіясудполітв'язні
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