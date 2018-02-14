В оккупированном Крыму "прокурор" просит 7 лет колонии для Захтея

В оккупированном Крыму на заседании суда прокурор Светлана Удинская попросила для фигуранта по делу "украинского диверсанта" Андрея Захтея семь лет колонии строгого режима.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Подконтрольный России "Верховный суд" собирается объявить приговор фигуранту Андрею Захтею в пятницу, 16 февраля.

Заседание по нему проходят в закрытом режиме и в особом порядке.

Захтея обвиняют в "подготовке диверсии", "незаконном обороте оружия или боеприпасов", "приобретении и сбыте официальных документов и государственных наград" и "подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов".

Как известно, 10 августа 2016 ФСБ объявила о предотвращении терактов на территории полуострова.

Попытки так называемых "украинских диверсантов" прорваться на территорию полуострова, во время предотвращения которых погибли российские военнослужащий и пограничник, произошедших по сообщению ФСБ, в ночь на 7 и 8 августа 2016 года.

ФСБ сообщила о задержании по делу нескольких лиц, среди которых был Захтей, который работал в Крыму таксистом.

В январе 2017 Московский городской суд признал законным продление ареста Андрея Захтея, которого обвиняют в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

В феврале 2017 российское следствие перевело Захтея из московского СИЗО "Лефортово" в Крым.

Он неоднократно писал заявления о пытках со стороны сотрудников ФСБ.

В частности, сотрудники ФСБ взимали наручниками его запястья (шрамы были зафиксированы врачами симферопольского СИЗО) и били мужчину током, пристегивая клеммы к ногам, ягодицам и гениталиям.

Сообщалось, что его вынуждали дать признательные показания, на которые он не соглашался. Однако позже Захтей дал показания, которые от него требовали.