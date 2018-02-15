Шоумен Мухарський поїхав з України через закон про аліменти

Актор і ноумен Антін Мухарський виїхав з України до Європи і, ймовірно, проситиме політичного притулку.

Про це він написав у Facebook у ніч на 15 лютого.

4 роки судової тяганини з колишньою дружиною Сніжаною Єгоровою через завеликі аліменти та арешт майна спонукали Антіна до такого кроку.

"Якщо ви читаєте ці рядки, це означає, що я вже перетнув державний кордон України і знаходжуся в одній із країн Європи, де, вірогідніше за все, найближчим часом попрошу політичного притулку", – написав шоумен.

"Єдине, чого я просив у держави останнім часом, – це справедливості. Але сучасна українська держава не може мені цього дати. Ось чому я їду... Майже чотири роки в Оболонському суді розглядається мій первісний позов про перегляд розміру аліментів та порядку побачень з дітьми", – пояснив Мухарський.

Він зазначив, що має 5-х дітей від двох шлюбів: Софія й Іванка від першого шлюбу, а Андрій, Орися та Іван – від другого.

"І якщо з першою дружиною я не маю жодних проблем у порядку спілкування, побачень та участі у вихованні та утриманні дітей, то у другому варіанті подібні проблеми існують", – пояснив Мухарський.

У жовтні 2012 року йому відмовили у праві бачитися з дітьми, з мотивацією "буцімто тато збожеволів на політичному ґрунті", але за рік по тому висунули умови матеріального характеру, на які шоумен погодився.

"Зокрема: я мав залишити матері моїх дітей все спільно нажите в шлюбі майно – великий приватний будинок на Осокорках, чотирьохкімнатну квартиру на Святошино та два автомобілі. А також взяв на себе зобов’язання виплачувати матері утримання на трьох неповнолітніх дітей у розмірі еквівалентному 3000 долл. США, що на той момент становило 24300 грн. Всі ці положення було зафіксовано у шлюбному контракті", – зазначив він.

Згодом матеріальне становище самого Мухасського змінилося – і 20 травня 2014 року він звернувся до Оболонського райсуду Києві з проханням переглянути суму аліментів.

"Цей позов досі не розглянуто", – констатує актор.

7 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект №7277 про посилення відповідальності неплатникам аліментів і президент його підписав – хоча Мухарський звертався до можновладців із цього приводу.

"Я не маю боргів перед моїми дітьми… За ці 3,5 роки я сплатив їм понад 1 мільйон гривень аліментів", – заявив ноумен.

"Поки контракт діє, я маю десь заробляти ці 24300 гривень, на які щомісяця нараховується пеня. А ще утримання дітей від першого шлюбу, а ще старі батьки і комунальні платежі", – пояснив він і додав, що в Україні не може заробити такі гроші