Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шоумен Мухарский уехал из Украины из-за закона об алиментах

Четверг, 15 февраля 2018, 08:51

Актер и шоумен Антон Мухарский выехал из Украины в Европу и, вероятно, будет просить политического убежища.

Об этом он написал в Facebook в ночь на 15 февраля.

4 года судебной тяжбы с бывшей женой Снеженной Егоровой из-за слишком больших алиментов и аресте имущества побудили Антона к такому шагу.

"Если вы читаете эти строки, значит, я уже пересек государственную границу Украины и нахожусь в одной из стран Европы, где, вероятнее всего, в ближайшее время попрошу политического убежища", – написал шоумен.

"Единственное, чего я просил у государства в последнее время, – это справедливости. Но современное украинское государство не может мне этого дать. Вот почему я еду... Почти четыре года в Оболонском суде рассматривается мой первоначальный иск о пересмотре размера алиментов и порядке свиданий с детьми", – пояснил Мухарский.

Он отметил, что имеет 5-х детей от двух браков: София и Иванка от первого брака, а Андрей, Орыся и Иван – от второго.

"И если с первой женой у меня нет никаких проблем в порядке общения, свиданий и участия в воспитании и содержании детей, то во втором варианте подобные проблемы существуют", – пояснил Мухарский.

В октябре 2012 года ему отказали в праве видеться с детьми, с мотивацией "якобы папа сошел с ума на политической почве", но через год после того выдвинули условия материального характера, на которые шоумен согласился.

"В частности: я должен был оставить матери моих детей все совместно нажитое в браке имущество – большой частный дом на Осокорках, четырехкомнатную квартиру на Святошино и два автомобиля. А также взял на себя обязательства выплачивать матери содержание на троих несовершеннолетних детей в размере эквивалентном 3000 долл США, что на тот момент составляло 24300 грн. Все эти положения были зафиксированы в брачном контракте", – отметил он.

Позже материальное положение самого Мухарского изменилось – и 20 мая 2014 года он обратился в Оболонский райсуд Киева с просьбой пересмотреть сумму алиментов.

"Этот иск до сих пор не рассмотрен", – констатирует актер.

7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277 об усилении ответственности неплательщикам алиментов и президент его подписал – хотя Мухарский обращался к власть имущим по этому поводу.

6 февраля вступил в силу. В частности, он предусматривает ограничение в праве выезда из Украины должника, который не платит алименты.



"Я не имею долгов перед моими детьми... За эти 3,5 года я пыплатил им более 1 миллиона гривен алиментов", – заявил Мухарский.

"Пока контракт действует, я должен где-то зарабатывать эти 24300 гривен, на которые ежемесячно начисляется пеня. А еще содержание детей от первого брака, а еще старые родители и коммунальные платежи", – пояснил он и добавил, что в Украине не может заработать такие деньги.

Алена Рощенко, УП
Темы: законодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
законодательство
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
С 11 июля в Украине вводятся очередные ограничения по табачным изделиям
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Последние новости
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: