Дело Труханова: Под судом подстрелили силовика, начались задержания

Под Соломенским судом в Киеве, где выбирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханова, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил правоохранитель.



Об этом сообщил корреспондент "Украинской правды".



"Начались первые столкновения между правоохранителями и националистами. Применили слезоточивый газ. Конфликт начался с задержания двух неизвестных без существенных на то причин. Началась первая драка", - сказал он.

На видео видно как правоохранители задерживают нескольких человек. Неизвестные также бросали в силовиков файеры.





По словам корреспондента, когда из зала суда начали выходить так называемые "титушки", которые поддерживали Труханова, между ними и националистами завязался конфликт.



Вмешалась полиция, их окружили. Началась давка, схватки и задержания.



Далее националисты и представители батальона "Донбасс" начали давку с правоохранителями с требованием отдать их представителей. Прозвучали два хлопка.



По словам одного из силовиков, 1 нацгвардеец получил пулевое ранение в ногу.



Раненого уже забрала скорая. В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь нацполици Ярослав Тракало подтвердил ранение одного правоохранителя.

фото: Эльдар Сарахман

фото: эльдар Сарахман

"Возле Соломенского районного суда в Киеве ранили правоохранителя. ЧП произошло во время обеспечения правопорядка. Стрелка задержали. Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Мужчину, который стрелял, - в управление полиции. В результате столкновения под зданием суда усилили наряды полиции и Нацгвардии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщили в полиции.

Как известно, под зданием Соломенского райсуда Киева, где выбирают меру пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова, собрались около 20 представителей "Национальных дружин".



Как известно, ранее координатор "гражданский сектор Евромайдана" Олег Слабоспицкий заявил, что в помещении суда присутствуют "титушки" в черном.

13 февраля в НАБУ подтвердили объявления подозрения мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.



По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 миллионов гривен.



Читайте также: Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы