Через поранення поліцейського біля суду в Києві відкрили провадження

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Четвер, 15 лютого 2018, 20:04

Поліція розпочала кримінальне провадження через поранення поліцейського біля Солом’янського райсуду у столиці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

"Активних учасників конфлікту біля суду у Києві доставляють до управлінь поліції. Серед них – чоловік, який застосував вогнепальну зброю", - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що доставили до управління близько 30 активних учасників події. У них вилучили два пристрої для відстрілу гумових куль, дві телескопічні палиці, гранату, кілька ножів, газові балончики і димові шашки

"Після встановлення анкетних даних доставлених осіб та надання пояснень їхнім діям буде надана правова оцінка", - додали у відомстві.

Зазначається, що слідчі почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловіка, який поранив поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України.

"Окрім того, після огляду вилучених предметів буде вирішене питання про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - розповіли в поліції.

Як відомо, 15 лютого під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Там зібралися близько 20 представників "Національних дружин".

Раніше координатор "Громадського сектору Євромайдану" Олег Слабоспицький заявив, що в приміщенні суду присутні "тітушки" у чорному.

13 лютого у НАБУ підтвердили оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми – 185 мільйонів гривень.

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси

Українська правда
Теми: поліція Київ
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