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Из-за ранения полицейского возле суда в Киеве открыли производство

Четверг, 15 февраля 2018, 19:04

Полиция начала уголовное производство из-за ранения полицейского у Соломенского райсуда в столице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

"Активных участников конфликта возле суда в Киеве доставляют в управление полиции. Среди них - человек, который применил огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что доставили в управление около 30 активных участников события. У них изъяли два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические палки, гранату, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.

"После установления личных данных доставленных лиц и предоставления объяснений их действиям будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчину, ранившего полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Кроме того, после осмотра изъятых предметов будет решен вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - рассказали в полиции.

Как известно, 15 февраля под Соломенским судом в Киеве, где выбирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханова, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил правоохранитель.

Там собрались около 20 представителей "Национальных дружин".

Как известно, ранее координатор "гражданский сектор Евромайдана" Олег Слабоспицкий заявил, что в помещении суда присутствуют "титушки" в черном.

13 февраля в НАБУ подтвердили объявления подозрения мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 миллионов гривен.

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Украинская правда
Темы: полицияКиев
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