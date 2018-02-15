Апелляционный суд сократил срок ареста соратнику Медведчука

Апелляционный суд Харьковской области сократил срок содержания под стражей председателю Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - право народа" Андрею Лесику, которого подозревают в сепаратизме.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Апелляционный суд сократил срок меры пресечения почти на месяц: было до 30 марта, стало до 2 марта. Мы не знаем, почему принято такое решение. Сегодня зачитывали только резолютивную часть. На следующей неделе мы планируем обратиться в суд с ходатайством о продлении меры пресечения" , - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре Харьковской области отметили, что суд не принял решение об изменении меры пресечения.

"Мера пресечения осталась прежней, а это значит, что апелляционный суд считает ее законной по своей сути", - пояснили в ведомстве.

Как известно, экс-депутат Харьковского горсовета от партии "Видродження" Андрей Лесик был задержан и доставлен в суд 15 декабря, ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО без права залога.

Лесику объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины - "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти".

Лесик - глава Харьковской организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Во время сессий Харьковского горсовета он неоднократно демонстрировал пророссийскую позицию, говоря о конфликте на Донбассе

9 мая на Мемориале Славы в Харькове Лесик появился с георгиевской лентой. В результате произошла драка между проукраинскими активистами и их оппонентами.

Лесика лишили депутатского мандата как пророссийского депутата-пиарщика, "не оправдавшего доверие партии".