США звинуватили РФ у організації кібератаки NotPetya проти України

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П'ятниця, 16 лютого 2018, 01:04

США звинуватили Росію в організації атаки вірусу NotPetya, який заразив урядові і приватні комп'ютери в Україні перш ніж поширитися по всьому світу.

Про це йдеться в заяві Білого дому, передає Reuters.

Атака в червні 2017 завдала збитків на мільярди доларів в Європі, Азії та Америці, говориться в повідомленні.

"Це було частиною постійних зусиль Кремля з дестабілізації України і демонструє ще більш чітко участь Росії конфлікті, що триває", - заявила представник Білого дому Сара Сандерс.

"Це була також безрозсудна і невибіркова кібератака, яка призведе до міжнародних наслідків", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що британський МЗС офіційно поставив перед російською владою відповідальність за направлену проти України масовану кібератаку з використанням вірусу  NotPetya, яким заразила в червні минулого року сотні тисяч комп'ютерів по всьому світу.

Припущення про те, що за вірусом NotPetya стоять російські спецслужби, висловлювалися і раніше. Зокрема, такі заяви робили в Службі безпеки України і в американській компанії FireEye, що займається забезпеченням кібербезпеки.

У січні Центральне розвідувальне управління США заявило, що військові хакери РФ в 2017 році здійснили кібератаку NotPetya проти України в спробі підірвати фінансову систему держави на тлі війни з проросійськими бойовиками.

В Росії категорично відкидають звинувачення в причетності до кібератак з використанням вірусу NotPetya.

Теми: хакери Росія США
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