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Кабмин внес в Раду законопроект об изменениях в закон об образовании

Пятница, 16 февраля 2018, 03:05
Кабмин внес в Раду законопроект об изменениях в закон об образовании

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон об образовании.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как сообщается на сайте парламента, правительство зарегистрировало законопроект №8046 (о внесении изменений в пункт из раздела ХII "Заключительные и переходные положения" закона "Об образовании" относительно уточнения некоторых положений).

Сейчас текста документа на сайте Рады нет.

14 февраля правительство одобрило законопроект, который должен внести изменения в переходные положения закона "Об образовании" и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи на 3 года - до 2023-го.

Продолжение переходного периода предлагала Венецианская комиссия.

Осенью прошлого года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом.

Переходные положения закона предусматривают: "лица, которые принадлежат к коренным народам, национальных меньшинств Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке".

Напомним, Будапешт блокирует уже второе министерское заседание НАТО. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

На этой неделе Венгрия выдвинула условия для начала диалога с Украиной относительно языка образования.

"Украинская правда" в Threads

Темы: языкобразованиеВерховная Рада
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