В окупованому Криму українця Захтея засудили до 6,5 років колонії

У анексованому Криму громадянина України Андрія Захтея, обвинуваченого в підготовці диверсій, суд засудив до 6,5 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Призначити покарання... у вигляді позбавлення волі на строк шість років і шість місяців з відбуванням у виправній колонії суворого режиму", - заявив суддя.

Зазначається, що так званий "Верховний суд" Криму зарахував в цей термін більш ніж півтора року, які Захтей провів у СІЗО.

У січні 2017 року Московський міський суд визнав законним продовження арешту Андрія Захтея, якого звинувачують у підготовці терактів у анексованому Криму.

У лютому 2017 року російське слідство перевело Захтея з московського СІЗО "Лефортово" в Крим.

Він неодноразово писав заяви про тортури з боку співробітників ФСБ.

Зокрема, співробітники ФСБ стягували наручниками його зап'ястя (шрами були зафіксовані лікарями сімферопольського СІЗО) і били чоловіка струмом, пристібаючи клеми до ніг, сідниць і геніталій.

Повідомлялося, що його змушували дати свідчення, на які він не погоджувався. Однак пізніше Захтей надав зізнання, які від нього вимагали.