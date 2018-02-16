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В оккупированном Крыму украинца Захтея засудили до 6,5 лет колонии

Пятница, 16 февраля 2018, 09:16
В оккупированном Крыму украинца Захтея засудили до 6,5 лет колонии

В аннексированном Крыму гражданина Украины Андрея Захтея, обвиняемого в подготовке диверсий, суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима.

Об єтом сообщает "Интерфакс" .

"Назначить наказание... в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - заявил судья.

Отмечается, что так называемый "Верховный суд" Крыма зачел в этот срок более полутора лет, которые Захтей провел в СИЗО.

В январе 2017 года Московский городской суд признал законным продление ареста Андрея Захтея, которого обвиняют в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

В феврале 2017 Захтея перевели из московского СИЗО "Лефортово" в Крым.

Он неоднократно писал заявления о пытках со стороны сотрудников ФСБ.

В частности, сотрудники ФСБ сдавливали наручниками его запястья (шрамы были зафиксированы врачами симферопольского СИЗО) и били мужчину током, пристегивая клеммы к ногам, ягодицам и гениталиям.

Сообщалось, что его вынуждали дать признательные показания, на которые он не соглашался. Однако позже Захтей дал показания, которые от него требовали.

Украинская правда

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Темы: КрыманнексияРосcияполитзаключенные
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