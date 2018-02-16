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Поліцейського під Солом'янським судом підстрелили з нагородної зброї

П'ятниця, 16 лютого 2018, 14:04
Поліцейського під Солом'янським судом підстрелили з нагородної зброї

Чоловік, що 15 лютого під Солом'янським судом поранив поліцейського, отримав зброю у якості нагороди від МВС.

Про це Українській правді повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Це заохочувальна відзнака", - сказав співрозмовник про зброю.  

Також він додав, що "затриманий громадянин Ф. – мешканець Запоріжжя, 1978 року народження. Раніше від служив у батальоні "Донбас".

Раніше нардеп Єгор Соболєв повідомив, що після сутичок під судом затримали четверо осіб.

"Чотирьох увезли до СІЗО: добровольця батальйону "Донбас" Николай Чудовский, позивний "Чудо"; доброволець підрозділу "Волки Свободы" Лука Чхетія, позивний "Лука"; командира штурмової роти батальйону "Айдар" Бача Володимир Хитрич , позивний "Бача; та добровольця батальйону "Донбас" Олександр Брест Федорченко , позивний "Брест"", - написав він.

"Брест" – народний герой України, який пройшов Іловайський котел, підбив два ворожих танки та два БМП. Коли його під судом почали бити спецпризначенці, він дістав нагородний пистолет та двічі вистрілив у асфальт", - написав Соболєв.

Як відомо, поліція затримала трьох учасників сутичок під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

Всього до управління поліції доставили 36 осіб, 33 з яких відпустили після перевірки анкетних даних.

Раніше повідомлялося, що поліція розпочала кримінальне провадження через поранення поліцейського біля Солом’янського райсуду у столиці.

15 лютого під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Оксана Коваленко, Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціясудкримінал
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