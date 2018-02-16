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Полицейского под Соломенским судом подстрелили из наградного оружия

Пятница, 16 февраля 2018, 14:04
Полицейского под Соломенским судом подстрелили из наградного оружия

Мужчина, который 15 февраля во Соломенским судом ранил полицейского, получил оружие от МВД в качестве награды.

Об этом Украинской правде сообщил источник в правоохранительных органах.

"Это поощрительная награда", - сказал собеседник об оружии.

Также он добавил, что "задержан гражданин Ф. - житель Запорожья, 1978 года рождения. Ранее от служил в батальоне "Донбасс".

Ранее нардеп Егор Соболев сообщил, что после столкновений под судом задержали четыре человека.

"Четырех увезли в СИЗО: добровольца батальона "Донбасс" Николай Чудовский, позывной "Чудо"; доброволец подразделения "Волки Свободы" Лука Чхетия, позывной "Лука"; командира штурмовой роты батальона "Айдар" Бача Владимир Хитрич, позывной "Бача"; и добровольца батальона "Донбасс" Александр Федорченко, позывной "Брест", - написал он.

"Брест" - народный герой Украины, который прошел Иловайский котел, подбил два вражеских танка и два БМП. Когда его под судом начали бить спецназовцы, он достал наградной пистолет и дважды выстрелил в асфальт", - написал Соболев.

Как известно, полиция задержала трех участников столкновений под Соломенским судом в Киеве, где избрали меру пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова.

Всего в управление полиции доставили 36 человек, 33 из которых отпустили после проверки анкетных данных.

Ранее сообщалось, что полиция начала уголовное производство из-за ранения полицейского у Соломенского райсуда в столице.

15 февраля во Соломенским судом в Киеве, где избрали меру пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил полицейский.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полициясудкриминал
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