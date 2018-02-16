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Чоловік із сокирою забіг у двір Солом'янського суду Києва і трощив авто

П'ятниця, 16 лютого 2018, 14:05
Чоловік із сокирою забіг у двір Солом'янського суду Києва і трощив авто

Невідомий із сокирою зайшов у двір Солом'янського районного суду Києва та пошкодив близько 10 автомобілів.

Про це повідомляє суддя Солом'янського райсуду Києва Вікторія Кицюк на своїй сторінці  у Facebook.

"Невідомий сьогодні в обід забіг у двір суду з сокирою і почав трощити, просуваючись проти годинникової стрілки машини, які там знаходяться. Близько 10 машин. Від вибитого скла до пробитих капотів. Будні Солом'янського суду", – написала вона.

За даними прес-секретаря Вищої ради правосуддя Оксани Лисенко, в результаті інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

"На щастя, люди не постраждали! Вочевидь, судовій системі доведеться вжити заходів для охорони безпеки в судах", – пише вона.

Як розповіла "Українській правді", суддя-спікер Солом'янського суду Марія Зелінська, інцидент стався на вулиці Шутова, 1. При цьому внутрішній двір приміщення суду є спільним з райвідділом поліції. Там стояли автомобілі як суддів так і поліцейських, і слідчих.

За її словами, чоловік методично бив по автівках, а коли співробітники суду підняли галас,  почав ще сильніше трощити машини.

Зелінська зазначила, зловмисника затримали, його особа та мотиви встановлюються.

Як відомо, напередодні, 15 лютого Солом'янський суд Києва відпустив на поруки мера Одеси Геннадія Труханова, обвинуваченого за статтею про незаконне привласнення майна.

Під судом відбулися сутички і затримання, один правоохоронець отримав кульове поранення.

Конфлікт зав’язався між так званими "тітушками", які підтримували Труханова, і націоналістами, коли перші почали виходити з зали суду.

Валентина Романенко, Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналКиїв
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