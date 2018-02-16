Чоловік із сокирою забіг у двір Солом'янського суду Києва і трощив авто

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П'ятниця, 16 лютого 2018, 15:05

Невідомий із сокирою зайшов у двір Солом'янського районного суду Києва та пошкодив близько 10 автомобілів.

Про це повідомляє суддя Солом'янського райсуду Києва Вікторія Кицюк на своїй сторінці  у Facebook.

"Невідомий сьогодні в обід забіг у двір суду з сокирою і почав трощити просуваючись проти годинникової стрілки знаходяться там машини. Близько 10 машин. Від вибитих стекол до пробитих капотів. Будні Солом'янського суду", – написала вонаю

За даними прес-секретаря Вищої ради правосуддя Оксани Лисенко, в результаті інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

"На щастя, люди не постраждали! Вочевидь, судовій системі доведеться вжити заходів для охорони безпеки в судах", – пише вона.

Як розповіла "Українській правді", суддя-спікер Солом'янського суду Марія Зелінська, інцидент стався на вулиці Шутова 1. При цьому внутрішній двір приміщення суду є спільним з райвідділом поліції. Там стояли автомобілі як суддів так і поліцейських.

За її словами, чоловік методично бив по автівках, а коли співробітники суду підняли галас,  почав ще сильніше трощити машини.

Зелінська зазначила, зловмисника затримали, його особа та мотиви встановлюються.

Валентина Романенко, Оксана Коваленко, УП
Теми: кримінал Київ
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