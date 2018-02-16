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Мужчина с топором крушил авто во дворе Соломенского суда Киева

Пятница, 16 февраля 2018, 14:05
Мужчина с топором крушил авто во дворе Соломенского суда Киева

Неизвестный с топором зашел во двор Соломенского районного суда Киева и повредил около 10 автомобилей.

Об этом сообщает судья Соломенского райсуда Виктория Кицюк на своей странице в Facebook.

"Неизвестный сегодня в обед забежал во двор суда с топором и начал крушить продвигаясь против часовой стрелки находящиеся там машины. Около 10 машин. От выбитых стекол до пробитых капотов. Будни Соломенского суда", - написала она.

По данным пресс-секретаря Высшего совета правосудия Оксаны Лысенко, в результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

"К счастью, люди не пострадали! Очевидно, судебной системе придется принять меры для охраны безопасности в судах", - пишет она.

Как рассказала "Украинской правде", судья-спикер Соломенского суда Мария Зелинская, инцидент произошел на улице Шутова, 1. При этом внутренний двор здания суда является общим с райотделом полиции. Там стояли автомобили как судей, так и полицейских, и следователей.

По ее словам, мужчина методично бил по авто, а когда сотрудники суда подняли шум, начал еще сильнее крушить машины.

Зелинская отметила, что злоумышленник задержан, его лицо и мотивы устанавливаются.

Как известно, накануне, 15 февраля Соломенский суд Киева отпустил на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого по статье о незаконном присвоении имущества.

Под судом произошли столкновения и задержания, один правоохранитель получил пулевое ранение.

Конфликт завязался между так называемыми "титушками", которые поддерживали Труханова, и националистами, когда первые начали выходить из зала суда.

Валентина Романенко, Оксана Коваленко, УП

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Темы: криминалКиев
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