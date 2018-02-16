В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не повториться - Клімкін

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П'ятниця, 16 лютого 2018, 17:15

Гендиректор концерну Siemens Джо Кезер запевнив, що зробить все, щоб ситуація з турбінами в Криму більше не повторилася.

Про це на своїй сторінці у Твіттер повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Хороша розмова з CEO Siemens Кезером. Вони зробили все, щоб ситуація з турбінами в Криму більше не повторилася. Такі висновки має зробити весь європейський бізнес, щоб більше не потрапити у російську пастку", - написав він.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що Siemens підписав перший великий контракт з РФ після скандалу з турбінами, що опинилися в Криму. Компанія поставить три турбіни для електростанції в Нижньокамську.

Siemens подав до суду на Технопромекспорт з вимогою визнати угоду про постачання обладнання, яке за контрактом призначалося для електростанції в Тамані, недійсною і повернути турбіни, поставлені в окупований Крим в обхід санкцій.

Українська правда
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