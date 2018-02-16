В Siemens заверили, что "крымская история" больше не повторится - Климкин

Гендиректор концерна Siemens Джо Кезер заверил, что сделает все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась.



Об этом на своей странице в Твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Хороший разговор с CEO Siemens Кезером. Они сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась. Такие выводы должен сделать весь европейский бизнес, чтобы больше не попасть в российскую ловушку", - написал он.



Как известно, ранее СМИ сообщали, что Siemens подписал первый крупный контракт с РФ после скандала с турбинами, оказавшихся в Крыму. Компания поставит три турбины электростанции в Нижнекамске.



Siemens подал в суд на Технопромэкспорт с требованием признать сделку о поставке оборудования, которое по контракту предназначалось для электростанции в Тамани, недействительной и вернуть турбины, поставленные в оккупированный Крым в обход санкций.