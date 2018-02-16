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Roshen торгує з Придністров'ям за спиною у Молдови – розслідування

П'ятниця, 16 лютого 2018, 16:24
Roshen торгує з Придністров'ям за спиною у Молдови – розслідування

Кондитерська корпорація президента України Петра Порошенка "Рошен" продає свій товар придністровській компанії "Шериф", власник якої вважається головним бенефіціаром існування так званої "ПМР".

Про це йдеться в журналістському розслідуванні RISE Moldova.

Згідно з ним, "Шериф" належить придністровському олігархові Віктору Гушану.

Журналісти з'ясували, що з тих пір як влада України ввела обмеження на торгівлю з окупованими Кримом і Донбасом, біля 300 українських компаній переключилися на західних сепаратистів і наторгували з так званою "Придністровською молдавською республікою" більш ніж на 100 мільйонів доларів.

Зокрема, Roshen з 2014 року по першу половину 2017 року наторгував з "Шерифом" на 3 мільйони доларів.

Продукція «Рошен» в тирасполському супермаркеті «Шериф»
Продукція «Рошен» у тирасполському супермаркеті «Шериф»

Журналісти показали виписку з митної бази даних України, яка доводить факт липневого експорту фірми "Рошен" до Придністров'я.

"Таких угод між компаніями українського президента і придністровського олігарха - сотні", - відзначають вони.

 

"Весь товар відправляли прямо до Придністров'я, тобто в обхід контролю Молдови. Це підтверджують як дані експорту з української митниці, так і у фірмі Tezaurus-VDS SRL, офіційному дистриб'юторі товарів "Рошен" в Республіці Молдова", - йдеться в розслідуванні.

Журналісти відзначають, що хоч "влада" Придністров'я і заявляє про торгову блокаду регіону Києвом і Кишиневом, яка нібито активізувалася в 2014 році через конфлікт на сході України, "Шериф" зберегла позицію найбільшого імпортера українських товарів до самопроголошеної ПМР. Більш того, за останні кілька років частка цієї фірми в структурі україно-придністровського імпорту зросла в рази.

Журналісти RISE Moldova, проаналізувавши понад півмільйона експортних операцій з України, склали топ-20 найбільших торговельних партнерів "Шерифа" в період 2016 і першої половини 2017 року.

"Навіть за цей, порівняно короткий період, в першу десятку відправників товарів, крім фірми президента Порошенка, увійшли українські представництва таких світових гігантів як "Кока-кола" і "Нестле", - йдеться в статті.

 
 

Нещодавно український президент потрапив в інший скандал. З'ясувалося, що на початку 2018 року він таємно відпочивав на Мальдівах. Коли це спливло, в його адміністрації запевнили, що глава держави оплатив цю мандрівку власними коштами.

За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

Після опублікування інформації про анонімний відпочинок президента журналісти "Схем" заявили про тиск і спроби зламу їхніх пошт і акаунтів у соцмережах і месенджерах.

У 2016 році журналісти "Схем" показали іспанську віллу Петра Порошенка.

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваПридністров'яПорошенкоторгівля
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