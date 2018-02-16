Roshen торгует с Приднестровьем за спиной у Молдовы – расследование

Кондитерская корпорация президента Украины Петра Порошенко "Рошен" продает свой товар приднестровской компании "Шериф", владелец которой считается главным бенефициаром существования так называемой "ПМР".

Об этом говорится в журналистском расследовании RISE Moldova.

Согласно ему, "Шериф" принадлежит приднестровскому олигарху Виктору Гушану.

Журналисты выяснили, что с тех пор как власти Украины ввели ограничения на торговлю с оккупированными Крымом и Донбассом, около 300 украинских компаний переключились на западных сепаратистов и наторговали с так называемой "Приднестровской молдавской республикой" более чем на 100 миллионов долларов.

В частности, Roshen с 2014 года по первую половину 2017 года наторговал с "Шерифом" на 3 миллиона долларов.

Журналисты показали выписку из таможенной базы данных Украины, доказывающую факт июльского экспорта фирмы "Рошен" в Приднестровье.

"Таких сделок между компаниями украинского президента и приднестровского олигарха – сотни", - отмечают они.

"Весь товар отправляли напрямую в Приднестровье, то есть в обход контроля Молдовой. Это подтверждают как данные экспорта из украинской таможни, так и в фирме Tezaurus-VDS SRL, официальном дистрибьюторе товаров "Рошен" в Республике Молдова", - говорится в расследовании.

Журналисты отмечают, что хоть "власти" Приднестровья и заявляют о торговой блокаде региона Киевом и Кишиневом, якобы активизировавшейся в 2014 году из-за конфликта на востоке Украины, "Шериф" сохранила позицию крупнейшего импортера украинских товаров в самопровозглашенную ПМР. Более того, за последние несколько лет доля этой фирмы в структуре украино-приднестровского импорта выросла в разы.

Журналисты RISE Moldova, проанализировав более полумиллиона экспортных операций из Украины, составили топ-20 крупнейших торговых партнеров "Шерифа" в период 2016 и первой половины 2017 года.

"Даже за этот, сравнительно короткий, период, в первую десятку отправителей товаров, кроме фирмы президента Порошенко, вошли украинские представительства таких мировых гигантов как "Кока-кола" и "Нестле", - говорится в статье.

Недавно украинский президент оказался в эпицентре еще одного скандала. Выяснилось, что в начале 2018 года он тайно отдыхал на Мальдивах. Когда это всплыло, в его администрации заверили, что глава государства оплатил это путешествие собственными средствами.

По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск минимум 500 тысяч долларов.

После опубликования информации об анонимном отдыхе президента журналисты "Схем" заявили о давлении и попытках взлома их почт и аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.

В 2016 году журналисты "Схем" показали испанскую виллу Петра Порошенко.