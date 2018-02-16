Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нормандскую встречу" могут перенести

Пятница, 16 февраля 2018, 17:28

Встреча глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене может произойти или в пятницу поздно вечером, или в субботу, 17 февраля.

Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин, сообщает Укринформ.

"Мы договариваемся - или более поздний срок для министерской встречи, или соответственно - завтра, скорее всего", - сказал он.

Климкин заверил, что украинская сторона готова на любое время встречи, "хоть в три ночи".

Перенос встречи он объяснил "чисто логистическими проблемами" - министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль был срочно отбыть в Берлин и не успевает вернуться на предварительно назначенное время встречи.

При любых условиях Францию ​​будет представлять политический директор, который имеет все полномочия.

Как известно, Климкин в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотя глава французского МИД 16 февраля не приедет на встречу в "нормандском формате" в Мюнхен, он обещал на следующих встречах поддерживать позицию Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлимкинМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
Климкин
Климкин допустил молниеносное вступление Украины в НАТО после завершения войны
Климкин рассказал об обещаниях Байдена, когда Россия пришла забрать Крым
Климкин, Данилюк и Рябошапка создали "платформу", чтобы преодолеть кризисы в Украине
Последние новости
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: