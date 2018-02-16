"Нормандскую встречу" могут перенести
Встреча глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене может произойти или в пятницу поздно вечером, или в субботу, 17 февраля.
Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин, сообщает Укринформ.
"Мы договариваемся - или более поздний срок для министерской встречи, или соответственно - завтра, скорее всего", - сказал он.
Климкин заверил, что украинская сторона готова на любое время встречи, "хоть в три ночи".
Перенос встречи он объяснил "чисто логистическими проблемами" - министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль был срочно отбыть в Берлин и не успевает вернуться на предварительно назначенное время встречи.
При любых условиях Францию будет представлять политический директор, который имеет все полномочия.
Как известно, Климкин в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотя глава французского МИД 16 февраля не приедет на встречу в "нормандском формате" в Мюнхен, он обещал на следующих встречах поддерживать позицию Украины.