"Нормандскую встречу" могут перенести

Встреча глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене может произойти или в пятницу поздно вечером, или в субботу, 17 февраля.



Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин, сообщает Укринформ.



"Мы договариваемся - или более поздний срок для министерской встречи, или соответственно - завтра, скорее всего", - сказал он.



Климкин заверил, что украинская сторона готова на любое время встречи, "хоть в три ночи".



Перенос встречи он объяснил "чисто логистическими проблемами" - министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль был срочно отбыть в Берлин и не успевает вернуться на предварительно назначенное время встречи.



При любых условиях Францию ​​будет представлять политический директор, который имеет все полномочия.



Как известно, Климкин в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотя глава французского МИД 16 февраля не приедет на встречу в "нормандском формате" в Мюнхен, он обещал на следующих встречах поддерживать позицию Украины.