"Нормандскую встречу" могут перенести

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Пятница, 16 февраля 2018, 18:28

Встреча глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене может произойти или в пятницу поздно вечером, или в субботу, 17 февраля.

Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин, сообщает Укринформ.

"Мы договариваемся - или более поздний срок для министерской встречи, или соответственно - завтра, скорее всего", - сказал он.

Климкин заверил, что украинская сторона готова на любое время встречи, "хоть в три ночи".

Перенос встречи он объяснил "чисто логистическими проблемами" - министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль был срочно отбыть в Берлин и не успевает вернуться на предварительно назначенное время встречи.

При любых условиях Францию ​​будет представлять политический директор, который имеет все полномочия.

Как известно, Климкин в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотя глава французского МИД 16 февраля не приедет на встречу в "нормандском формате" в Мюнхен, он обещал на следующих встречах поддерживать позицию Украины.

Темы: Климкин МИД
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