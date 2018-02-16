Клімкін і Лавров не домовилися щодо миротворців

Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що під час переговорів із Сергієм Лавровим вони не змогли домовитися щодо миротворців на Донбасі.

Про це Клімкін повідомив журналістам у Мюнхені.

"Ми довго говорили про міжнародні операції. Я сказав, що для нас дуже важливо, щоб міжнародне співтовариство могло поступово перебрати контроль над окупованими територіями. Без цього ми не можемо ні про що говорити, про жодний подальший процес. Я так розумію, що ми маємо продовжувати дискусію. Поки що ми нічого не домовилися. Російська точка зору інша. Будемо працювати далі", - сказав глава МЗС України.

Він розповів, що попросив Лаврова "здійснити вплив на окупаційну адміністрацію в тому, щоб вони хоча б не порушували базові принципи людяності".

Крім того, міністри обговорили питання СЦКК та яким чином центр може відновити роботу після того, як росіяни вийшли з його складу.

Як відомо, зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" в Мюнхені можуть перенести. Вона може відбутися або у п'ятницю пізно ввечері, або в суботу, 17 лютого.