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Клімкін і Лавров не домовилися щодо миротворців

П'ятниця, 16 лютого 2018, 18:16

Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що під час переговорів із Сергієм Лавровим вони не змогли домовитися щодо миротворців на Донбасі.

Про це Клімкін повідомив журналістам у Мюнхені.

"Ми довго говорили про міжнародні операції. Я сказав, що для нас дуже важливо, щоб міжнародне співтовариство могло поступово перебрати контроль над окупованими територіями. Без цього ми не можемо ні про що говорити, про жодний подальший процес. Я так розумію, що ми маємо продовжувати дискусію. Поки що ми нічого не домовилися. Російська точка зору інша. Будемо працювати далі", - сказав глава МЗС України.

Він розповів, що попросив Лаврова "здійснити вплив на окупаційну адміністрацію в тому, щоб вони хоча б не порушували базові принципи людяності".

Крім того, міністри обговорили питання СЦКК та яким чином центр може відновити роботу після того, як росіяни вийшли з його складу.

Як відомо, зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" в Мюнхені можуть перенести. Вона може відбутися або у п'ятницю пізно ввечері, або в суботу, 17 лютого.

Марія Думанська, УП
Теми: КлімкінЛавровРосіяДонбасвійна
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