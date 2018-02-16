Климкин и Лавров не договорились о миротворцах

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что во время переговоров с Сергеем Лавровым они не смогли договориться о миротворцах на Донбассе.

Об этом Климкин сообщил журналистам в Мюнхене.

"Мы долго говорили о международных операциях. Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло постепенно взять контроль над оккупированными территориями. Без этого мы не можем ни о чем говорить, о ниокаком дальнейшем процессе. Я так понимаю, что мы должны продолжать дискуссию. Пока мы ни о чем не договорились. Российская точка зрения иная. Будем работать дальше", - сказал глава МИД Украины.

Он рассказал, что попросил Лаврова "оказать влияние на оккупационную администрацию в том, чтобы они хотя бы не нарушали базовые принципы человечности".

Кроме того, министры обсудили вопросы СЦКК и каким образом центр может возобновить работу после того, как россияне вышли из его состава.

Как известно, встречу глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене могут перенести. Она может произойти или в пятницу поздно вечером, или в субботу, 17 февраля.