Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін: продовження погроз з боку бойовиків унеможливить переговори в Мінську

П'ятниця, 16 лютого 2018, 18:30
Клімкін: продовження погроз з боку бойовиків унеможливить переговори в Мінську

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключив, що дії бойовиків зроблять неможливим продовження переговорів у мінському форматі.

Про це він заявив, розповідаючи про свої переговори з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

Клімкін розповів, що обговорив з Лавровим інцидент на минулому засіданні гуманітарної підгрупи в Мінську.

"Ми достатньо довго говорили про гуманітарні аспекти і попросив вплинути на окупаційну адміністрацію, щоби не допустити повторення таких інцидентів, як стався на минулому засіданні гуманітарної підгрупи Мінську".

Як відомо, перший віце-спікер Ірина Геращенко заявила про погрози з боку бойовиків. "Вони погрожували моїм дітям (мовляв, подумайте про своїх трьох дітей, нам за них страшно, і це не перша відверта погроза), а також принижували Небесну Сотню. Я зупинила цю вакханалію, нагадала координатору ОБСЄ про неприпустимість погроз і залишила групу", - розповіла вона.

Клімкін наголосив, що продовження такої практики ставить під загрозу мінський формат в цілому.

"Те, що вони погрожували Ірині (Геращенко), погрожували дітям – це поза будь-якою межею. Якщо так буде далі, ми не зможемо говорити ані в мінському, ані в жодному іншому форматі", - заявив він.

Теми: КлімкінРосіяДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: