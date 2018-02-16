Клімкін: продовження погроз з боку бойовиків унеможливить переговори в Мінську

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключив, що дії бойовиків зроблять неможливим продовження переговорів у мінському форматі.

Про це він заявив, розповідаючи про свої переговори з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

Клімкін розповів, що обговорив з Лавровим інцидент на минулому засіданні гуманітарної підгрупи в Мінську.

"Ми достатньо довго говорили про гуманітарні аспекти і попросив вплинути на окупаційну адміністрацію, щоби не допустити повторення таких інцидентів, як стався на минулому засіданні гуманітарної підгрупи Мінську".

Як відомо, перший віце-спікер Ірина Геращенко заявила про погрози з боку бойовиків. "Вони погрожували моїм дітям (мовляв, подумайте про своїх трьох дітей, нам за них страшно, і це не перша відверта погроза), а також принижували Небесну Сотню. Я зупинила цю вакханалію, нагадала координатору ОБСЄ про неприпустимість погроз і залишила групу", - розповіла вона.

Клімкін наголосив, що продовження такої практики ставить під загрозу мінський формат в цілому.

"Те, що вони погрожували Ірині (Геращенко), погрожували дітям – це поза будь-якою межею. Якщо так буде далі, ми не зможемо говорити ані в мінському, ані в жодному іншому форматі", - заявив він.