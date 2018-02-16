Климкин: продолжение угроз со стороны боевиков сделает невозможными переговоры в Минске

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что действия боевиков сделают невозможным продолжение переговоров в минском формате.

Об этом он заявил, рассказывая о своих переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

Климкин рассказал, что обсудил с Лавровым инцидент на прошлом заседании гуманитарной подгруппы в Минске.

"Мы достаточно долго говорили о гуманитарных аспектах и ​​попросил повлиять на оккупационную администрацию, чтобы не допустить повторения таких инцидентов, который произошел на прошлом заседании гуманитарной подгруппы Минске".

Как известно, первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила об угрозах со стороны боевиков. "Они угрожали моим детям (мол, подумайте о своих трех детях, нам за них страшно, и это не первая откровенная угроза), а также унижали Небесную сотню. Я остановила эту вакханалию, напомнила координатору ОБСЕ о недопустимости угроз и оставила группу", - рассказала она.

Климкин от метил, что продолжение такой практики ставит под угрозу минский формат в целом.

"То, что они угрожали Ирине (Геращенко), угрожали детям - это за любым пределом. Если так будет дальше, мы не сможем говорить ни в минском, ни в любом другом формате", - заявил он.