Клімкін поговорить із Лавровим про "пекло" в Криму й погрози Геращенко

Міністр закордонних справ Павло Клімкін планує поговорити з російським колегою Сергієм Лавровим про заручників, миротворців для Донбасу та про погрози Ірині Геращенко.

Про це він розповів журналістам у Німеччині на полях Мюнхенської конференції щодо безпеки, його коментар передав канал "112 Україна".

"Основні моменти на сьогодні – це "нормандська" зустріч (голів МЗС – ред.). Я так розумію, що французький міністр на неї не встигає, але буде його представник", – зазначив Клімкін.

Він запевнив: "Норманді" сьогодні відбудеться – і мені потрібна ця зустріч, аби представити ключові елементи нашої позиції".

"Для мене головні речі – це безпека, бо ситуація погіршується (на Донбасі – ред.), все більше обстрілів із важкої зброї, особливо важких мінометів. Ми впевнені, що це не випадково, це робиться зумисно, щоб показати, що ситуацію можна контролювати з того боку", – додав він

Голова МЗС планує говорити про заручників і гуманітарну складову, щодо води, електрики, мобільного зв’язку.

"Перед "норманді" планую зустрітися з Лавровим. Із ним буде тематика дещо інша, оскільки заручники – це фантастично важливо, а зараз це все блокується", – сказав Клімкін.

"Остання мінська зустріч закінчилася тим, що Ірині Геращенко погрожували, погрожуючи її дітям. Тобто вони вже взагалі виходять із-під контролю. Скажу Лаврову, що вони мають свою окупаційну адміністрацію контролювати", – заявив він.

"Порушу питання про наших політичних в’язнів, бо в рамках "норманді" він (Лавров) завжди це відмовляється обговорювати. І, звичайно, буду говорити з ним про те, як має виглядати миротворча місія, бо зараз багато спекуляцій", – додав міністр.

"І, звичайно, буду говорити про те, що відбувається на території окупованого Крим з Лавровим, оскільки те, що відбувається сьогодні з українцями і кримськими татарами – це якийсь ад. Людей хапають вночі без жодних на це причин", – заявив Клімкін.

"Реально це означає, що вони просто хочуть витискувати всіх наших патріотичних громадян з Криму і туди завантажувати когось зі своєї Росії", – додав він.