Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін поговорить із Лавровим про "пекло" в Криму й погрози Геращенко

П'ятниця, 16 лютого 2018, 12:11

Міністр закордонних справ Павло Клімкін планує поговорити з російським колегою Сергієм Лавровим про заручників, миротворців для Донбасу та про погрози Ірині Геращенко.

Про це він розповів журналістам у Німеччині на полях Мюнхенської конференції щодо безпеки, його коментар передав канал "112 Україна".

"Основні моменти на сьогодні – це "нормандська" зустріч (голів МЗС – ред.). Я так розумію, що французький міністр на неї не встигає, але буде його представник", – зазначив Клімкін.

Він запевнив: "Норманді" сьогодні відбудеться – і мені потрібна ця зустріч, аби представити ключові елементи нашої позиції".

"Для мене головні речі – це безпека, бо ситуація погіршується (на Донбасі – ред.), все більше обстрілів із важкої зброї, особливо важких мінометів. Ми впевнені, що це не випадково, це робиться зумисно, щоб показати, що ситуацію можна контролювати з того боку", – додав він  

Голова МЗС планує говорити про заручників і гуманітарну складову, щодо води, електрики, мобільного зв’язку.

"Перед "норманді" планую зустрітися з Лавровим. Із ним буде тематика дещо інша, оскільки заручники – це фантастично важливо, а зараз це все блокується", – сказав Клімкін.

"Остання мінська зустріч закінчилася тим, що Ірині Геращенко погрожували, погрожуючи її дітям. Тобто вони вже взагалі виходять із-під контролю. Скажу Лаврову, що вони мають свою окупаційну адміністрацію контролювати", – заявив він.

"Порушу питання про наших політичних в’язнів, бо в рамках "норманді" він (Лавров) завжди це відмовляється обговорювати. І, звичайно, буду говорити з ним про те, як має виглядати миротворча місія, бо зараз багато спекуляцій", – додав міністр.

"І, звичайно, буду говорити про те, що відбувається на території окупованого Крим з Лавровим, оскільки те, що відбувається сьогодні з українцями і кримськими татарами – це якийсь ад. Людей хапають вночі без жодних на це причин", – заявив Клімкін.

"Реально це означає, що вони просто хочуть витискувати всіх наших патріотичних громадян з Криму і туди завантажувати когось зі своєї Росії", – додав він.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КлімкінРосіяДонбасКримГеращенко Ірина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: