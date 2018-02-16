В Крыму подали иск, чтобы остановить "реконструкцию" Ханского дворца
В подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя подали иск с требованием прекратить "реконструкцию" Ханского дворца.
Об этом сообщает агентство "Крымские новости".
Соответствующий иск подала жена Ахтема Чийгоза - Эльмира Аблялимова. Ее официальный представитель - российский адвокат Николай Полозов.
"Это первый иск такого рода, который подан из-за варварской реконструкции Ханского дворца. Ответчиком является симферопольская компания "Кирамет". Она является субподрядчиком. В иске требуем прекратить "разборку" и провести комплексную судебную экспертизу с привлечением археологов, историков, строителей и культурологов, чтобы определить ущерб, который уже причинен", - пояснил адвокат.
По его словам, Эльмира Аблялимова требует приостановить всю деятельность "реконструкторов" до рассмотрения иска по существу.
Как известно, Ханский дворец в Бахчисарае является самым известным музеем, который связан с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.
Работы в Ханском дворце в Бахчисарае, которые разрушают историческую памятку, начались осенью 2017 года.
Минкультуры Украины выразило решительный протест незаконным работам на территории Бахчисарайского заповедника.
В начале января 2018-го в соцсетях началась кампания протеста против разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму.