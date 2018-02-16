Трамп прокоментував звинувачення проти росіян у втручанні в вибори США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував звинувачення Мін'юсту США проти росіян і заявив, що вони не доводять змови його кампанії з Кремлем.

Про це він написав у Twitter.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2018

"Росія почала кампанію проти США в 2014 році, задовго до того, як я оголосив, що піду в президенти. Результати виборів не зазнали впливу. Кампанія Трампа не зробила нічого поганого - ніякої змови!"- стверджує Трамп.

Як відомо, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів" та ще двох організаціях у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку обвинувачують у банківському шахрайстві, ще чотирьох – у крадіжці особистих даних інших людей.

Окрім росіян, США звинувачує три російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрика тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering". Всіх їх пов'язують із Євгеном Прігожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали "абсурдом" звинувачення 13 росіян у втручанні в вибори президента США.