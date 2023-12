Трамп прокоментував звинувачення проти росіян у втручанні в вибори США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував звинувачення Мін'юсту США проти росіян і заявив, що вони не доводять змови його кампанії з Кремлем.

Про це він написав у Twitter.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!