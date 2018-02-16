Трамп прокомментировал обвинения против россиян во вмешательстве в выборы США

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Пятница, 16 февраля 2018, 23:22

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал обвинения Минюста США против россиян и заявил, что они не доводят заговора его кампании с Кремлем.

Об этом он написал в Twitter.

"Россия начала кампанию против США в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что пойду в президенты. Результаты выборов не подверглись влиянию. Кампания Трампа не сделала ничего плохого - никакого заговора!" - утверждает Трамп.

Как известно, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвиненияпротив 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей" и еще двух организациях во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверо - в краже личных данных других людей.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрика троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering". Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

В министерстве иностранных дел России назвали "абсурдом" обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США.

Украинская правда
Темы: США Трамп Росcия виборы
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