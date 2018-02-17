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У Києві планують перевірити усіх перевізників, порушникам пообіцяли "жорсткі санкції"

Субота, 17 лютого 2018, 07:55
У Києві планують перевірити усіх перевізників, порушникам пообіцяли жорсткі санкції

Влада Києва планує проведення спільних рейдових перевірок столичних перевізників.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"За дорученням мера, міська влада проведе спільні рейдові перевірки автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування на предмет дотримання вимог договорів, укладених із організатором перевезень на території столиці, норм і стандартів із безпеки руху та перевезень пасажирів", – зазначив він.

Рішення стосується перевізників комунальної та приватної форм власності.

"Перевірятимемо технічний стан рухомого складу, наявність та результати медичних обстежень водіїв. Окрема увага буде приділена кваліфікації водіїв. У разі виявлення порушень міська влада реагуватиме жорстко!" – зазначив у дописі Микола Поворозник.

У свою чергу заступник голови КМДА Дмитро Давтян зазначив, що на порушників, виявлених під час перевірок, "чекають жорсткі санкції". 

За його словами, до жорстких перевірок усіх міських перевізників спонукають "наслідки аварії за участю двох маршруток".

"Перевіримо не лише дозволи та договори, хоча й "паперова" частина роботи має бути у порядку. Детально розглянемо, у першу чергу, те, як дотримуються транспортники норм і правил безпечного перевезення пасажирів", – зазначив Давтян.

Він додав, що такі перевірки і зараз відбуваються регулярно, однак через аварію будуть посилені.

Як відомо, 16 лютого у Києві внаслідок ДТП за участю двох маршруток постраждали щонайменше 12 осіб.  

Українська правда
Теми: Київтранспортаваріяжертви
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