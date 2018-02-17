В Киеве планируют проверить всех перевозчиков. Нарушителям обещают "жесткие санкции"

Власти Киева планируют проведение совместных рейдовых проверок столичных перевозчиков.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"По поручению мэра, городские власти проведут совместные рейдовые проверки автомобильных перевозчиков на городских автобусных маршрутах общего пользования на предмет соблюдения требований договоров, заключенных с организатором перевозок на территории столицы, норм и стандартов по безопасности движения и перевозок пассажиров", - отметил он.

Решение касается перевозчиков коммунальной и частной форм собственности.

"Будем проверять техническое состояние подвижного состава, наличие и результаты медицинских обследований водителей. Особое внимание будет уделено квалификации водителей. В случае выявления нарушений городская власть будет реагировать жестко!" - отметил в заметке Николай Поворозник.

В свою очередь замглавы КГГА Дмитрий Давтян отметил, что нарушителей, выявленных во время проверок, "ждут жесткие санкции".

По его словам, к жестким проверкам всех городских перевозчиков побуждают "последствия аварии с участием двух маршруток".

"Проверим не только разрешения и договора, хотя и "бумажная" часть работы должна быть в порядке. Подробно рассмотрим, в первую очередь, как соблюдают транспортники нормы и правила безопасной перевозки пассажиров", - отметил Давтян.

Он добавил, что такие проверки и сейчас проходят регулярно, но из-за аварии будут усилены.

Как известно, 16 февраля в результате ДТП с участием двух маршруток пострадали по меньшей мере 12 человек.