Бойовики заявили, що вбили двох і взяли в полон одного військового ЗСУ

Бойовики ОРДО стверджують, що вбили не менше двох українських військових, двох поранили і одного взяли в полон.

Про це заявив "начальник прес-служби Збройних сил ДНР" Данило Безсонов, повідомляє в суботу сайт бойовиків "ДАН".

За його інформацією, минулої ночі група з восьми військових ЗСУ з 57 окремої мотопіхотної бригади під командуванням Головашенка намагалася провести бойову вилазку до позицій бойовиків ОРДО з позицій в районі Пісок на північ від Донецька.

"Веденням вогню зі стрілецької зброї знищені не менше двох українських бойовиків, двоє поранені. Один з диверсантів, кинутий товаришами по службі на полі бою, взятий у полон", - заявив представник бойовиків.

Як повідомлялося, в суботу штаб АТО заявив, що в районі проведення АТО зник військовослужбовець.

"Сьогодні, 17 лютого, під час перевірки наявності особового складу одного з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця", - йшлося в повідомленні.

Разом з тим, у прес-центрі штабу АТО "Українській правді" відмовилися повідомити, де саме це сталося.

Водночас у зведенні станом на 18:00 суботи прес-центр штабу АТО повідомляв, що протягом дня внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.