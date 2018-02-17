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Боевики заявили, что убили двоих и взяли в плен одного военного ВСУ

Суббота, 17 февраля 2018, 20:08
Боевики заявили, что убили двоих и взяли в плен одного военного ВСУ

Боевики ОРДО утверждают, что убили не менее двух украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен.

Об этом заявил "начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР" Даниил Безсонов, сообщает в субботу сайт боевиков "ДАН".

По его информации, минувшей ночью группа из восьми военных ВСУ из 57 отдельной мотопехотной бригады под командованием Головашенко пыталась провести боевую вылазку к позициям боевиков ОРДО с позиций в районе Песок к северу от Донецка.

"Ведением огня из стрелкового оружия уничтожены не менее двух украинских боевиков, двое ранены. Один из диверсантов, брошенный сослуживцами на поле боя, взят в плен", — заявил представитель боевиков.

Как сообщалось, в субботу штаб АТО заявил, что в районе проведения АТО пропал военнослужащий.

"Сегодня, 17 февраля, во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего", - говорилось в сообщении.

Вместе с тем, в пресс-центре штаба АТО "Украинской правде" отказались сообщить, где именно это произошло.

В то же время в сводке по состоянию на 18:00 субботы пресс-центр штаба АТО сообщал, что в течение дня в результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал.

Украинская правда

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Темы: ДНРбоевые действияАТО
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