Одесита, який трощив автомобілі біля суду, відправили під домашній арешт

Cолом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту одеситу Анатолію Мазуру, який розтрощив сокирою авто біля цього суду 16 лютого.

Як повідомляє Радіо Свобода, рішення було прийнято пізно ввечері у суботу.

Суд уточнив, що Мазур має перебувати бід цілодобовим домашнім арештом протягом двох місяців, зобов’язав його не залишати місце проживання, а також здати закордонний паспорт і носити електронний засіб контролю.

Упродовж дня адвокати Мазура заявляли про відвід судді, мотивуючи це тим, що справа не може розглядатися в суді, автомобілі співробітників якого були пошкоджені. Прокурор у справі заявляв, що не вважає цю обставину перешкодою для винесення неупередженого рішення. В результаті суд не задовольнив це клопотання.

Також було ще одне клопотання про відвід судді, пізніше – прокурора, але вони не були задоволені. Також захисники просили звільнити із металевого боксу затриманого, щоб він міг поряд з адвокатами продовжити участь у засіданні. Суддя Вадим Сенін дозволив зрештою це зробити.

Сторона захисту просила суд не брати затриманого під варту, а застосувати до нього пом’якшувальний запобіжний захід, зокрема домашній арешт чи взяття на особисту поруку.

Двоє народних депутатів, серед яких Ігор Луценко та Єгор Соболєв, а також один помічник народного депутата Андрія Левуса зголосилися взяти Анатолія Мазура на поруки.

Прокурор наполягав, щоб затриманого взяли під варту на два місяці без альтернативи внесення застави.

Сам Анатолій Мазур у зверненні до суду заявив, що готовий відшкодувати збитки через свої дії, а застосування полегшеного запобіжного заходу стосовно себе просив через те, що має малолітню дитину, хвору матір і сестру, яка нещодавно народила.

Як повідомлялося, 16 лютого чоловік із сокирою зайшов у двір Солом'янського районного суду Києва та пошкодив 13 автомобілів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці повідомили, що вказаний чоловік приїхав з Одеси, йому 35 років.

Як відомо, напередодні, 15 лютого Солом'янський суд Києва відпустив на поруки мера Одеси Геннадія Труханова, обвинуваченого за статтею про незаконне привласнення майна.