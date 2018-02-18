Одессита, разбивавшего автомобили возле суда, отправили под домашний арест

Cоломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста одесситу Анатолию Мазуру, который разбил топором авто у этого суда 16 февраля.

Как сообщает Радио Свобода, решение было принято поздно вечером в субботу.

Суд уточнил, что Мазур должен находиться бед круглосуточным домашним арестом в течение двух месяцев, обязал его не покидать место жительства, а также сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

В течение дня адвокаты Мазура заявляли об отводе судьи, мотивируя это тем, что дело не может рассматриваться в суде, автомобили сотрудников которого были повреждены. Прокурор по делу заявил, что не считает это обстоятельство помехой для вынесения беспристрастного решения. В результате суд не удовлетворил это ходатайство.

Также было еще одно ходатайство об отводе судьи, позже - прокурора, но они не были удовлетворены. Также защитники просили освободить из металлического бокса задержанного, чтобы он мог вместе с адвокатами продолжить участие в заседании. Судья Вадим Сенин позволил в конце концов это сделать.

Сторона защиты просила суд не брать задержанного под стражу, а применить к нему смягчающую меру пресечения, в частности домашний арест или освобождение под личное поручительство.

Двое народных депутатов, среди которых Игорь Луценко и Егор Соболев, а также один помощник народного депутата Андрея Левуса согласились взять Анатолия Мазура на поруки.

Прокурор настаивал, чтобы задержанного взяли под стражу на два месяца без альтернативы внесения залога.

Сам Анатолий Мазур в обращении к суду заявил, что готов возместить ущерб за свои действия, а применение облегченной меры пресечения в отношении себя просил из-за того, что имеет малолетнего ребенка, больную мать и сестру, которая недавно родила.

Как сообщалось, 16 февраля мужчина с топором зашел во двор Соломенского районного суда Киева и повредил 13 автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.

Правохранители сообщили, что указанный человек приехал из Одессы, ему 35 лет.

15 февраля Соломенский суд Киева отпустил на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого по статье о незаконном присвоении имущества.