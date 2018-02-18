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У Саакашвілі вимагають дострокових виборів і створять комітети громадянського опору 

Неділя, 18 лютого 2018, 14:38

На мітингу у Києві учасники маршу "За майбутнє" ухвалили резолюцію, в якій висунули вимогу відставки президента України Петра Порошенка і заявили про створення комітетів громадянського опору і груп прямої дії.

У резолюції, яку учасники акції проголосили зі сцени, зазначено вимоги "негайної відставки президента, проведення дострокових президентських виборів та дострокових парламентських виборів".

"Ми оберемо перехідний парламент на один рік. Туди прийдуть 300 осіб, які ухвалять необхідні закони і зміни до Конституції", – зазначено у резолюції. Також зазначається, що буде створено "антикризовий уряд". 

У резолюції заявляється про створення комітетів громадянського опору.

"Комітети створюватимуть з усіх охочих, в комітет має входити людина від кожного багатоквартирного будинку. Для тих, хто готовий негайно діяти, ми створюємо групи прямої дії, які будуть здійснювати цивілізований тиск на прибічників Порошенка, які пікетуватимуть депутатів і суддів, вимагаючи їх відставки і відставки Порошенка", – зазначено у резолюції.

Учасники мітингу оголосили про продовження збору підписів за відставку президента України. 

У свою чергу лідер "РНС" Міхеіл Саакашвілі у відеовключенні з Нідерландів під час мітингу у Києві заявив, що в Україні незабаром представлять "свого кандидата у президенти від народу, кандидатів у парламент і уряд України". 

"У нас буде свій президентський кандидат від народу. Також представимо список бандитів, які грабують Україну, яких повинна чекати в'язниця в Україні і в Європі - за те, що вони зробили з українським народом... Ми ніколи не будемо ні з ким домовлятися", - заявив Саакашвілі. 

Він нагадав, що має намір повернутися в Україну. 

Як відомо, 18 лютого у Києві відбулася акція прихильників Саакашвілі "Марш за майбутнє", який пройшов  центральними вулицями від парку ім.Шевченка до Михайлівської площі. Серед учасників "Маршу" збирали підписи за імпічмент президента Петра Порошенка. 

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліКиївПорошенко
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