У Саакашвили требуют досрочных выборов и создадут комитеты гражданского сопротивления

На митинге в Киеве участники марша "За будущее" приняли резолюцию, в которой потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко и заявили о создании комитетов гражданского сопротивления и групп прямого действия.

В резолюции, которую участники акции провозгласили со сцены, указаны требования "немедленной отставки президента, проведения досрочных президентских выборов и досрочных парламентских выборов".

"Мы выберем переходный парламент на один год. Туда придут 300 человек, примут необходимые законы и изменения в Конституцию", - говорится в резолюции. Также отмечается, что будет создано "антикризисное правительство".

В резолюции заявляется о создании комитетов гражданского сопротивления.

"Комитеты будут создавать из всех желающих, в комитет должен входить человек от каждого многоквартирного дома. Для тех, кто готов немедленно действовать, мы создаем группы прямого действия, которые будут осуществлять цивилизованное давление на сторонников Порошенко, которые будут пикетировать депутатов и судей, требуя их отставки и отставки Порошенко", - говорится в резолюции.

Участники митинга объявили о продлении сбора подписей за отставку президента Украины.

В свою очередь лидер "РНС" Михеил Саакашвили в видеовключении из Нидерландов во время митинга в Киеве заявил, что в Украине скоро представят "своего кандидата в президенты от народа, кандидатов в парламент и правительство Украины".

"У нас будет свой президентский кандидат от народа. Также представим список бандитов, которые грабят Украину, которых должна ждать тюрьма в Украине и в Европе - за то, что они сделали с украинским народом ... Мы никогда не будем ни с кем договариваться", - заявил Саакашвили.

Он также напомнил, что намерен вернуться в Украину.

Как известно, 18 февраля в Киеве состоялась акция сторонников Саакашвили "Марш за будущее", который прошел по центральным улицам от парка им.Шевченко к Михайловской площади. Среди участников "Марша" собирали подписи за импичмент президента Петра Порошенко.

Интерфакс-Украина